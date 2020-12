Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 03.12.2020 für den Bereich Peine

PeinePeine (ots)

Warnhinweis der Polizei, Schockanruf

Peine, 03.12.2020

Am heutigen Vormittag kam es in der Stadt Peine zu vermehrten Anrufen. In den Telefonaten wurde von einem tragischen Unfall in der Familie berichtet. Aufgrund dieses Unfalls fordeten die Anrufer hohen Summen von Bargeld. Die Polizei appelliert daran, auf solche Anrufe nicht zu reagieren. Vertrauen Sie keinen Anrufern, die sich am Telefon als Angehörige ausgeben und sich nach ihren Vermögensverhältnissen erkundigen. Wenden sie sich in jedem Fall an Ihre örtlich zuständige Polizei und informieren sie ihre Angehörige über den Vorfall.

