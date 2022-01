Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Randalierer in Einkaufspassage

Bad Langensalza (ots)

Ein 42-jähriger Mann sorgte am Mittwochnachmittag in einer Einkaufspassage in der Tonnaer Straße für einen Polizeieinsatz. Der betrunkene Mann hatte in der Passage randaliert und aus einem Imbiss eine Mikrowelle gestohlen. Im Anschluss schloss er sich in einem Nachbargebäude ein, wo ihn die alarmierten Polizisten entdeckten. Die Mikrowelle hatte er bei seiner Flucht weggeworfen. Sein Handeln zeichnete eine Überwachungskamera auf. Gegen ihn wird nun wegen des Diebstahls ermittelt.

