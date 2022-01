Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Sondershausen (ots)

Ca. 6000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 4 zwischen Sondershausen und Nordhausen. Ein 49-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 16.30 Uhr am Abzweig Neuheide, Hain von der Bundesstraße auf einen Feldweg abzubiegen. Er bremste auf Grund von Gegenverkehr seinen VW Passat ab. Eine dahinterfahrende 32-jähige Frau in ihrem Opel Meriva konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Passat auf. Die Feuerwehr rückte aus, um die Straße von auslaufenden Betriebsflüssigkeiten zu reinigen. Nach zwei Stunden war die Straße wieder frei befahrbar.

