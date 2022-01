Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer mit Baum kollidiert

Ellrich (ots)

Am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem VW Polo die Landstraße 1037 zwischen Cleysingen und Ellrich. Hierbei verlor er auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen einen Baum am Straßenrand. Er hatte Glück und verletzte sich nur leicht. Sei Polo erlitt einen Totalschaden. An der Unfallstelle kam es ca. 1,5 Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell