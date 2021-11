Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizeieinsatz aufgrund von Abbrucharbeiten in der Gartenstraße

Freiburg (ots)

Aktuell ist die Polizei in der Freiburger Innenstadt im Einsatz, um einen störungsfreien Ablauf von Abbrucharbeiten an einem Gebäude in der Gartenstraße zu gewährleisten. Der Zugang zur Gartenstraße ist in dieser Zeit sowohl für Verkehrsteilnehmende als auch für Fußgänger nur beschränkt möglich.

Eine Medienbetreuungsstelle vor Ort wurde eingerichtet. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg ist während des Einsatzes unter Tel. 0761 882 1018 erreichbar.

Oec

