Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1031) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Donnerstagvormittag (22.07.2021) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Alterlangen ein. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 05:45 Uhr bis 14:00 Uhr Zutritt zu dem Anwesen in der Siedlerstraße und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Marc Siegl / tb

