Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss Offenbach/Queich, 09.10.2021, 15:45 Uhr

Offenbach/Queich (ots)

Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Mann beim Ausparken auf dem Wasgau Parkplatz in Offenbach an ein nebenstehendes Auto fuhr. Die Halterin des geparkten Autos, welche sich auf dem Parkplatz befand konnte ebenfalls einen Knall wahrnehmen. Der Unfallverursacher flüchtete unbeirrt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der guten Beschreibung des Fahrers und des abgelesenen Kennzeichens wurde durch die Beamten unverzüglich die Halteranschrift aufgesucht. Hier konnte der 36-jährige Halter festgestellt werden, als er gerade aus der Tiefgarage kam. Dieser hatte schwarze Hände und hielt ein Lackierspray in der Hand. Bei der Begutachtung des Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass die Stoßstange frisch lackiert worden war, um den Unfallschaden zu vertuschen. Auf Nachfrage der Mann an Alkohol konsumiert zu haben. Der vor Ort festgestellt Wert lag bei 4,65 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

