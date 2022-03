Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Gartenhäuser aufgebrochen

Sulz (ots)

Wegen Diebstahls ermittelt die Sulzer Polizei, weil zwei Gartenhäuser auf dem Neckardamm in der Verlängerung der "Vorstadt"-Straße aufgebrochen wurden. Wann die Tat stattgefunden hat, steht allerdings noch nicht fest. Der Diebstahl wurde erst spät bemerkt und am Mittwoch der Polizei angezeigt. Aus einem Haus wurde eine neuwertige Kettensäge der Marke Stihl vom Typ MS 170, sowie ein Sprit- und ein Ölkanister, sowie verschiedene Batterien aus einer Plastikbox gestohlen. Zudem fehlen zwei Angelruten. Es besteht ein Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Gartenhaus in unmittelbarer Nähe. Der Wert der gestohlenen Sachen beträgt mehrere Hundert Euro.

