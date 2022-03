Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung auf Unigelände - "Sprayer" unterwegs (23./24.03.2022)

Konstanz (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist es auf dem Gelände der Universität in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag letzter Woche zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein unbekannter Sprayer besprühte den Treppenabgang und Türen eines Gebäudeteils mit den Buchstabenfolgen "SNOW", "FCK" und "AFD" in roter und grauer Sprühfarbe. Hinweise auf den bislang unbekannten Sprayer nimmt das Polizeirevier in Konstanz unter Tel. 07531 995-0 entgegen.

