Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Hochwertiges E-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter im Stadtteil Rheinau ein hochwertiges E-Bike. Eine Zeugin beobachtete gegen vier Uhr zwei Unbekannte, die in der Straße "Beim Johanniskirchhof" ein umzäuntes Privatgrundstück betraten und mit einem Bolzenschneider die Kette durchtrennten, mit dem das E-Bike an einem fest verbauten Fahrradständer gesichert war. Anschließend verließen sie die dem E-Bike den Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg, das E-Bike konnte jedoch in der Nähe des Stengelhofweihers beschädigt wieder aufgefunden werden. Aufgrund der Fahrradmarke und einer individuellen Beschreibung konnte das Rad als das zuvor entwendete E-Bike identifiziert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/833997-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell