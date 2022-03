Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte beschädigten Türschlösser und Fensterscheibe einer Hasper Schule

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in dem Zeitraum zwischen Montagmittag (28.02.2022) und Mittwochmorgen insgesamt 18 Türschlösser eines Hasper Gymnasiums mit Sekundenkleber und warfen eine Flasche gegen eine Fensterscheibe. Ein 55-jähriger Mitarbeiter der Schule am Ennepeufer bemerkte die Beschädigungen am Mittwochmorgen, gegen 06.15 Uhr. Die Fensterscheibe, die sich an der Gebäudeseite zur Tillmannstraße befindet, war gesplittert. Die Beamten fanden auf dem Gehweg davor eine zerbrochene Flasche. Der 55-Jährige sagte ihnen, dass am Montag, gegen 12.00 Uhr, noch alles unversehrt war. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

