Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim, Diebstahl an Fahrzeugen- Zeugen gesucht

Mainz-Laubenheim (ots)

Mittwoch, 09.06.2021

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kam es zum Diebstahl an drei Fahrzeugen im Bereich der Nackenheimer Straße in Mainz-Laubenheim. Der oder die bislang unbekannten Täter bauten hierbei die Spiegelgläser der Außenspiegel an drei geparkten Autos, einem Audi und zwei Mercedes Benz, aus. Eine Anwohnerin konnte eine männliche Person in der Nähe der betroffenen Fahrzeuge gegen 03:00 Uhr in der Nacht wahrnehmen, die möglicherweise mit den Taten im Zusammenhang stehen könnte. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-35 Jahre, kurze Hose, schwarze Kleidung, schlank und muskulös, Glatze.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell