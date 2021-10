Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 5: Auffahrunfall mit drei beteiligten Lastwagen - erheblicher Sachschaden entstanden

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots)

Erheblicher Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Lastwagen sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der A 5 in Höhe St. Leon-Rot. Ein 53-jähriger Lastwagen-Fahrer war kurz nach 7 Uhr auf der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf musste er staubedingt stark abbremsen. Ein ihm nachfolgender 42-jähriger Mann konnte seinen Lkw noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Ein dahinter fahrender 29-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr dem 42-Jährigen auf und schob diesen auf den Sattelzug des 53-jährigen Mannes auf. Die Lastwagen des 29-Jährige und des 42-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie Abschlepp- und Aufräumarbeiten war der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen der A 5 in Richtung Frankfurt blockiert. Es ergaben sich lediglich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.

