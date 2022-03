POL-HA: Unfallflucht an Boeler Kreisverkehr - Beteiligter hält erst vor der eigenen Haustür an

Hagen-Mitte (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag (28.02.2022) auf Dienstag in der Innenstadt das Auto einer 19-jährigen Frau auf und stahlen eine hochwertige Tasche daraus. Die Hagenerin hatte ihren weißen Audi am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, vor einem Haus in der Straße Springe geparkt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 09.00 Uhr, zu ...

mehr