Polizei Hagen

POL-HA: Schluck aus der Bierflasche führt zur Verkehrskontrolle - 29-Jähriger alkoholisiert und unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte hielten am Montagnachmittag (28.02.2022) in Hohenlimburg einen 29-jährigen Mann an, der alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Gegen 17.30 Uhr fiel ihnen der Mann in der Bahnstraße auf, weil er mit dem Fahrzeug auf einem Gehweg fuhr und dabei aus einer Bierflasche trank. Während der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle schwankte der Hagener stark und hatte eine verwaschene Aussprache. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,42 Promille an. Außerdem führten die Beamten einen Drogentest bei dem 29-Jährigen durch, der auf THC und Amphetamine anschlug. Bei näherer Betrachtung des E-Scooters sahen die Polizisten dann noch, dass daran ein ungültiges Versicherungskennzeichen montiert war. Sie ordneten eine Blutprobe an und leiteten Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr, des Führens eines Fahrzeugs unter Rauschmitteleinfluss sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

