Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Straßenlaterne

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht von Montag (28.02.2022) auf Dienstag kam ein 46-jähriger Autofahrer in der Innenstadt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der Hagener war, gegen 01.25 Uhr, mit seinem grauen Mazda auf der Straße Wasserloses Tal unterwegs. Er fuhr bergauf in Richtung Am Waldesrand. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Straßenlaterne. Anschließend rollte der PKW rückwärts über die gesamte Fahrbahn in die Einfahrt eines gegenüber stehenden Hauses. Dort kam es dann noch einmal zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Citroen. Der 46-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nicht. Er lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Außerdem beobachteten sie, dass der Mann sich immer wieder abstützten musste. Als sie ihn darauf ansprachen, gab er zu, Bier getrunken zu haben. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Hageners sicher. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

