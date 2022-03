Polizei Hagen

POL-HA: Geldbörse in Diskothek gestohlen - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Bereits an 14.11.2021 kam es in einer Hagener Diskothek in der Dödterstraße zu einem Taschendiebstahl. Der Gauner entwendete zwischen 3:00 Uhr und 5:00 Uhr eine Geldbörse. Im Anschluss versuchte der Täter die Zahlungskarte an diversen Geldautomaten einzusetzen. Die Bilder der Überwachungskameras liegen der Polizei jetzt zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kann Angaben zur Person machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsbild: https://url.nrw/Taschendiebstahl20220301

