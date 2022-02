Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Autofahrer gerät in den Gegenverkehr - Kollision mit entgegenkommendem PKW

Hagen-Boele (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27.02.2022) geriet ein alkoholisierter Autofahrer in Boele in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW eines 55-jährigen Hageners. Der 25-Jährige war, gegen 05.30 Uhr, mit seinem schwarzen Mercedes auf der Pappelstraße in Richtung Helfer Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte er sein Auto in den Gegenverkehr. Bei dem Zusammenstoß mit dem grauen Hyundai des 55-Jährigen wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 25-Jährigen fest. Ein durchgeführter Test zeigte einen Wert von 1,0 Promille an. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell