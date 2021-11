Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Ratzeburg (ots)

29. November 2021 | Kreis Stormarn - 27.11.2021 - Bargfeld-Stegen

Am 27.11.2021, gegen 17.25 Uhr, ereignete sich in der Kayhuder Straße in Bargfeld-Stegen ein Verkehrsunfall, wobei eine Unfallbeteiligte sich schwer verletzte.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 87-jährige Frau mit ihrem Pkw Suzuki auf der B 75 aus Elmenhorst kommend in Richtung Kayhude. In der Ortschaft Kayhude fuhr die aus Henstedt-Ulzburg stammende Seniorin aus noch ungeklärter Ursache ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw, Mercedes-Benz, auf. Die 87 Jahre alte Frau musste schwer verletzt aus ihrem Fahrzeug durch die Einsatzkräfte vor Ort befreit werden. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen hat die Polizeistation Bargteheide übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell