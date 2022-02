Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Werkzeuge aus Keller gestohlen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am, Freitag, 25.02.2022, ging gegen Mitternacht ein Anruf bei der Polizei ein. Ein Zeuge teilte mit, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Augustastraße ein Einbruch stattgefunden hatte. In kürzester Zeit begaben sich die Polizisten zum Tatort, wo sie auf den Anrufer trafen. Der 40-Jährige sagte der Polizei, dass er gegen 23:55 Uhr (25.02.2022) bemerkt hatte, dass die Haustür geöffnet worden war. Des Weiteren stand eine Tür, welche vom Hausflur zu den Kellerräumen führte, ebenfalls offen. Hier stellte er fest, dass seine Kellerparzelle gewaltsam geöffnet wurde. Die Polizei bemerkte, dass die gesamte Halterung mit grober Gewalt aus dem Holzrahmen der Kellerparzelle gerissen wurde. Entwendet wurden seine Bohrmaschine, seine Schleifmaschine, sowie sein Bauschrauber. Der Sachschaden beträgt 450 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ros)

