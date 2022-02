Polizei Hagen

POL-HA: Unfallfahrzeug auf Überwachungskamera beobachtet - Blutprobe nach Trunkenheitsfahrt

Hagen-Lennetal (ots)

Am Sonntag, 27.02.2022, riefen Mitarbeiter einer Firma gegen 6:40 Uhr die Polizei in die Profilstraße. Ein Angestellter sah bei der Auswertung der Überwachungskamera, wie ein Mann am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, mit einem Golf auf einen Firmenparkplatz fuhr. Anschließend rannte er davon. Vor Ort fanden die Beamten den durch den Mann abgestellten VW. Dieser war stark beschädigt. Auch die Airbags hatten ausgelöst. In der Profilstraße stand ein ebenfalls beschädigter Peugeot, in welchen der Golf offenbar gefahren war. Ein weiterer Streifenwagen fuhr zur Halteranschrift des VWs. Hier konfrontierten die Polizisten einen 25-Jährigen mit der Situation. Er war stark betrunken (knapp 1,6 Promille). Die Beschreibung und die Kleidung des Mannes auf der Überwachungskamera stimmten mit ihm überein. Die Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

