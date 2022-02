Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Bundesallee

Wuppertal (ots)

Am 01.02.2022, um 00:10 Uhr, kam es auf der Bundesallee zu einem Unfall zweier Pkw. Ein 22-jähriger Mann war mit seiner Beifahrerin (22) in einem Audi A6 auf der Bundesallee unterwegs, als er in die Morianstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er mutmaßlich den Audi A3 einer 19-Jährigen, die mit zwei Mitfahrern (23 und 20) ebenfalls in Richtung Osten unterwegs war und auf dem linken der beiden Abbiegestreifen fuhr. Es kam zur seitlichen Karambolage. Im Zuge des Unfallgeschehens wurde der A6 gegen einen Ampelmasten und der A3 auf einen Grünstreifen geschleudert. Die Insassen der beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

