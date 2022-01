Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Kein Führerschein - 22-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Radevormwald/Remscheid - Die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis hat am 31.01.2022, um 14:11 Uhr, eine Pressemitteilung mit dem Titel "POL-GM: Kein Führerschein - 22-Jähriger flüchtet vor der Polizei" veröffentlicht. Dieser Sachverhalt begann in Radevormwald und endete in Remscheid. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5134898

