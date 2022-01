Polizei Wuppertal

POL-W: W Junger Mann durch Messerstiche schwer verletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am vergangenen Freitag in der Elberfelder Innenstadt suchen Staatsanwaltschaft und Polizei nach den Tätern. Am 29.01.2022, gegen 01:30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Herzogstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Mann und mehreren Kontrahenten. Im weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten und dann zu mehreren Messerstichen zum Nachteil des 31-Jährigen. Der Verletzte konnte aus der Gaststätte auf die Herzogstraße flüchten. Unbeteiligte Passanten übernahmen die Erstversorgung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die tatverdächtigen Männer liefen in unbekannte Richtung weg. Die sofort eingeleitete Fahndung und die anschließenden Ermittlungen führten bislang nicht zum Ergreifen der Verdächtigen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Zum Zeitpunkt der Einlieferung bestand Lebensgefahr. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln im Rahmen einer Mordkommission. Die Ermittler bitten Tatzeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

