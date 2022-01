Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrollaktion im Rahmen der Konzeption "Sicheres Sinsheim"

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeirevier Sinsheim führte am Dienstag, 25.01.2022, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17 Uhr mit Unterstützung durch Beamte des Einsatzzuges Heidelberg in Sinsheim eine Kontrollaktion im Rahmen der Konzeption "Sicheres Sinsheim" durch.

Hierzu wurde eine Kontrollstelle in der Neulandstraße eingerichtet und Fahrzeuge und deren Insassen unter ganzheitlichen Gesichtspunkten überprüft.

Dabei wurden rund 90 Personen und 65 Fahrzeuge kontrolliert und nachfolgende Verstöße festgestellt:

- Vier Verkehrsteilnehmer standen unter Drogeneinfluss und sehen nun Anzeigen wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses sowie des Verdachts des Drogenbesitzes entgegen. - Gegen einen Autofahrer wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt - ein Verstoß gegen die Abgabenordnung - ein Urkundenfälschungsdelikt - 16 Autofahrer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon - 9 Verstöße gegen die Gurtpflicht, darunter zwei Kinder, die nicht ordnungsgemäß gesichert waren - Drei Verkehrsteilnehmer führten die erforderlichen Führerscheine nicht mit sich, eine Person hatte den sog. Fahrzeugschein nicht dabei - In einem Fall war der Termin für die fällige Hauptuntersuchung um mehr als acht Monate überschritten.

Die durchgeführten Kontrollen stießen auf positive Resonanz bei Betroffenen und Passanten und werden zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens regelmäßig fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell