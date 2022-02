Polizei Hagen

POL-HA: Schüsse aus Schreckschusswaffe abgegeben - Unbekannte flüchten nach Streit mit 25-Jährigem

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einer verbalen Auseinandersetzung am Samstagabend (26.02.2022) in Eilpe gaben zwei bislang unbekannte Täter Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab und flüchteten anschließend. Gegen 20.30 Uhr beobachtete ein 25-jähriger Hagener aus dem Fenster seiner Wohnung in der Selbecker Straße die beiden Männer. Weil diese sich in verdächtiger Weise an seinen auf dem Gehweg geparkten Motorrollern aufhielten, öffnete er das Fenster und sprach sie an. Darauf reagierten die Unbekannten aggressiv und provozierten den 25-Jährigen. Nachdem dieser sein Fenster wieder geschlossen hatte und die Männer draußen zur Rede stellen wollte, hörte er zwei Schüsse. Vor der Tür erkannte er, dass die Personen wegelaufen waren. Den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte er zwei neben den Rollern liegende Patronenhülsen. Außerdem sagte er ihnen, dass die Unbekannten circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 180 cm bis 185 cm groß waren. Einer der Männer war schlank, der andere hatte eine kräftige Statur. Beide Personen trugen dunkle Kleidung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

