Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung

Hagen-Boele (ots)

Am 24.02.2022, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule in Hagen Boele zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 14jährigen Schülerin. Ein 13jähriger Mitschüler hatte die Geschädigte zunächst im Bereich der Schließfächer geschlagen und geschubst. Als die 14jährige zurück zu ihrem Platz ging, habe der 13jährige der Geschädigten mehrfach von hinten mit der Faust gegen das Kinn geschlagen, bis er von anderen Schülern festgehalten worden sei. Die Geschädigte erstattete später mit ihrer Mutter Anzeige bei einer Polizeiwache.

