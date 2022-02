Polizei Hagen

POL-HA: Tatverdächtige nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Hohenlimburg festgenommen - Hauptverhandlungshaft angeordnet

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Donnerstag (24.02.2022) auf Freitag zwei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, einen Zigarettenautomaten in Hohenlimburg aufgebrochen zu haben. Gegen 02.00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei drei verdächtige Personen an der Kreuzung Alter Henkhauser Weg / Am Berge. Es hieß, dass die Verdächtigen dort laute Geräusche verursacht hätten. Als die Beamten an der Kreuzung ankamen, trafen sie dort drei Männer an, die neben einer defekten Straßenlaterne an einem Zigarettenautomaten standen. Zwei von ihnen rannten beim Erblicken der Polizisten weg. Ein 40-Jähiger blieb stehen und wurde von den Beamten kontrolliert. Weitere Polizisten verfolgten die flüchtenden Männer und hielten einen von ihnen ebenfalls fest. Der 45-Jährige hatte Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich, zwei Schraubendreher sowie ein Tütchen mit gelben Pillen bei sich. Bei diesen handelt es sich vermutlich im Betäubungsmittel. Der dritte Verdächtige konnte in Richtung Alter Henkhauser Weg flüchten. Er warf während des Laufens einen blauen Sack, in dem sich 97 Zigarettenschachteln befanden, auf die Straße. Die Beamten erkannten dass der Zigarettenautomat an der Kreuzung aufgebrochen wurde. Außerdem sahen sie dass die Klappe der Straßenlaterne ebenfalls geöffnet und die darin befindlichen Kabel durchtrennt waren. Sie nahmen die beiden Tatverdächtigen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Hagen beantragte im weiteren Verlauf ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren. Dieses wurde durch den zuständigen Richter angeordnet. Die Männer sitzen nun in Hauptverhandlungshaft. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

