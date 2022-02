Polizei Hagen

POL-HA: 91-Jähriger bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

In der Straße Im Wiedenbusch verletzte sich ein Fußgänger im Sackgassenbereich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Der 91-Jährige war am Donnerstag (24.02.2022) um 11 Uhr mit seinem Rollator aus Richtung des Fußweges zur Helfer Straße kommend unterwegs, als eine 70-Jährige mit ihrem Ford rückwärts in eine Garage fahren wollte. Dabei übersah sie den Senior und traf ihn an der Hüfte, sodass er zu Boden stürzte. Der Hagener erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand kein Sachschaden. (arn)

