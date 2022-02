Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220215.3 Warnau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warnau (ots)

Die Preetzer Polizei ermittelt derzeit nach einer Unfallflucht, die sich offenbar Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 404 in Höhe Warnau ereignet hat.

Mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer meldeten gegen 09:20 Uhr, dass eine größere Menge Erdreich auf der Fahrbahn der Bundesstraße in Richtung Kiel liege. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass die Bankette über eine Strecke von etwa 200 Metern beschädigt war. Ebenfalls beschädigt war die Schutzplanke.

Ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, dürfte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und so das Erdreich aufgewühlt sowie die Schutzplanke beschädigt haben. Anschließend entfernte sich das verursachende Fahrzeug, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand der festgestellten Spurenlage dürften an dem Fahrzeug zumindest Lackschäden an der rechten Seite vorliegen.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter 04342 / 10 770 mit der Polizeistation Preetz in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell