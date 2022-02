Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220214.3 Kiel: Angriff auf Polizeibeamte nach Streit in Wohnung

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entsandte die Einsatzleitstelle zwei Streifenwagenbesatzungen in den Kieler Stadtteil Mettenhof zu einem Streit in einer Wohnung. Beim Betreten der Wohnung, um die andauernde Auseinandersetzung zu schlichten, griff ein Mann die Einsatzkräfte an. Der Mann kam in Polizeigewahrsam. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Gegen 01:30 Uhr meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Osloring der Polizei lautstarke Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau in einer Wohnung. Zwei Streifenwagenbesatzungen des 3. Polizeireviers fuhren zu der Anschrift. Während eine Besatzung sich mit dem Anrufer unterhielt, suchten die anderen Einsatzkräfte die entsprechende Wohnung auf. Eine 29 Jahre alte Frau öffnete ihnen die Wohnungstür. Der 37-jährige Mann in der Wohnung griff sofort unvermittelt einen 22-jährigen Polizeibeamten an. Die anderen eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten eilten dem Beamten zur Hilfe, sodass der 37-Jährige überwältigt und fixiert werden konnte. Zusätzlich erschien eine weitere Streifenwagenbesatzung als Unterstützung am Einsatzort. Zwei Einsatzkräfte wurden durch Schläge des Mannes getroffen und zogen sich dadurch leichte Verletzungen zu. Im weiteren Verlauf versuchte der Täter die Polizeibeamtinnen und - beamte zu beißen und zu treten. Des Weiteren beleidigte und bedrohte er die Beamtinnen und Beamten während des Einsatzes fortwährend.

Der Mann kam ins Polizeigewahrsam, wo ein Arzt ihm auf Anordnung der Kieler Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnahm. Eine zuvor durchgeführte freiwillige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,61 Promille.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung ein.

Maike Saggau

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell