Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220211.1 Kiel/Schwentinental: In den Dienst versetzt - Polizistin und Polizist stellen mutmaßlichen Ladendieb in ihrer Freizeit

Kiel/Schwentinental (ots)

Eine Polizistin und ein Polizist des 1. Polizeireviers Kiel haben in ihrer Freizeit im Gewerbegebiet in Schwentinental einen mutmaßlichen Ladendieb kurz nach einer Diebstahlstat beobachtet und wiedererkannt. Mit Unterstützung der Beamten der Polizeistation Schwentinental konnte der Tatverdächtige vorläufig festgesetzt, das zuvor entwendete Diebesgut dem geschädigten Geschäft zurückgebracht und eine weitere Diebstahlstat aus dem Dezember 2021 aufgeklärt werden.

Die Polizistin und der Polizist hielten sich am Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, privat im Gewerbegebiet in Schwentinental auf. Auf einem Parkplatz in der Mergenthalerstraße erkannten sie den 36-jährigen Tatverdächtigen, als er mutmaßliches Stehlgut in einem Gebüsch deponierte.

Der Polizist erkannte den Tatverdächtigen, weil von diesem während einer Diebstahlstat im Dezember 2021 in einem Drogeriegeschäft in Kiel-Friedrichsort Videoaufzeichnungen gemacht worden sind. Da er in diesem Fall selbst die Ermittlungsarbeiten führte, wusste er, dass die Personalien des Tatverdächtigen bislang noch nicht festgestellt werden konnten.

Die Beamtin und der Beamte versetzten sich in den Dienst, alarmierten ihre Kollegen der Polizeistation Schwentinental und konnten den mutmaßlichen Ladendieb wenig später in der Liebigstraße anhalten. Das Stehlgut, darunter mehrere Jacken, welches er zuvor auf dem Parkplatz deponiert hatte, konnten die Beamten dem geschädigten Geschäft zurückbringen.

Der Tatverdächtige, dessen Personalien die Beamten auf der Polizeistation Schwentinental schließlich zweifelsfrei feststellen konnten, muss sich nicht nur ob des aktuellen Falles, sondern auch wegen des engagierten Verhaltens der Kollegin und des Kollegen aus Kiel für die Tat in Kiel-Friedrichsort wegen des Verdachts des Diebstahls in mehreren Strafverfahren verantworten.

Magnus Gille

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell