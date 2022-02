Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220210.4 Kiel: Die Kieler Kriminalpolizei warnt vor Taschendieben

Kiel (ots)

Die Kieler Kriminalpolizei warnt vor Taschendieben im Stadtteil Mettenhof. In den vergangenen Monaten hat die Polizei in einem Einkaufszentrum vermehrt Taschendiebstähle festgestellt.

Seit November 2021 kam es in einem Einkaufszentrum am Kurt-Schumacher-Platz zu circa zehn angezeigten Taschendiebstählen, die oft nach dem gleichen Muster abliefen. Geschädigte der Taschendiebstähle seien überwiegend ältere Personen, die teilweise auf einen Rollator angewiesen oder anderweitig sichtbar körperlich eingeschränkt seien. Häufig seien die Senioren von den Tätern angesprochen worden und diese seien ihnen auch körperlich sehr nahegekommen. Dabei sei den Geschädigten unbemerkt das Portemonnaie aus der Jackentasche oder der Handtasche entwendet worden. Alle Taten seien erst später bemerkt worden.

Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Wertgegenstände stets dicht am Körper getragen werden sollten. Taschen sollten immer geschlossen sein und mit der Verschlussseite zum Körper hin getragen werden. Sowohl Wertgegenstände, wie auch Taschen sollten niemals unbeaufsichtigt sein.

Seien Sie wachsam bei Gedränge und seien sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen in scheinbar freundlicher Weise zu nahe kommen. Bewahren Sie EC-Karte und dazugehörige PIN niemals am gleichen Ort auf. Tragen Sie nur so viel Bargeld bei sich, wie Sie benötigen.

Sollte es zu einem Diebstahl kommen, erstatten Sie umgehend Anzeige. Sperren Sie Ihre EC- und Kreditkarten sowie SIM-Karten von Mobiltelefonen. Melden Sie auffällige Beobachtungen dem Polizeiruf 110.

Zeuginnen und Zeugen sowie weitere Betroffene werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Maike Saggau

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell