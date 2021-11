POL-OF: * Autodiebe stahlen Range Rover * Verbotenes Autorennen? - AG TRuP war unterwegs * Sattelzug scherte aus und touchierte Sprinter * 21-Jährige wird Opfer eines Handtaschenraubes *

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. 81-Jähriger wird nicht mehr vermisst - Offenbach

(aa) Der Aufenthalt des seit Montagabend vermissten 81-Jährigen aus Offenbach (wir berichteten) ist der Kriminalpolizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt worden.

2. Sattelzug scherte aus und touchierte Sprinter - Zeugen gesucht - Offenbach

(aa) Eine Sattelzugmaschine mit Schwerlastauflieger touchierte am späten Dienstagnachmittag beim Abbiegen einen Mercedes Sprinter und fuhr weiter. Gegen 17.50 Uhr bog der gelbe Sattelzug von der Rhönstraße nach rechts in die Bieberer Straße ab. Dabei scherte der Auflieger nach links aus und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite des roten Sprinters, der geradeaus in Richtung Mühlheimer Straße fuhr. An dem Daimler entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um Hinweise zum Verursacher unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Autodiebe stahlen Range Rover - Dietzenbach/Hexenberg

(as) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag einen im Fasanenweg geparkten Range Rover Sport, an dem F-Kennzeichen angebracht waren. Das graue hochklassige Fahrzeug im Wert von etwa 120.000 Euro verschwand gegen 2.50 Uhr vom Grundstück eines Anwohners. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Verbotenes Autorennen? - AG TRuP war unterwegs - Gemarkung Hanau/Autobahn 66

(aa) Ein 22-jähriger BMW-Fahrer, der am Mittwochabend auf der Autobahn 66 in Richtung Frankfurt unterwegs war, muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Verdachts eines illegalen Autorennens verantworten. Gut, dass gegen 18.30 Uhr eine Polizeistreife der AG TRuP (Arbeitsgemeinschaft Tuner, Raser und Poser) ebenfalls auf der A 66 unterwegs war. Der 135i fiel den Beamten deshalb auf, weil der Fahrer andere Fahrzeuge rücksichtslos - auch rechts - überholt haben soll. Zudem wäre dieser zu dicht und "mit Blinker links" aufgefahren. Dabei soll der junge Fahrer teilweise ein Tempo von 250 Stundenkilometern erreicht haben. Die AG TRuP-Streife stoppte schließlich den hochmotorisierten Wagen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 22-Jährigen und leiteten das Strafverfahren wegen Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein (eines zweiten oder mehr Rennteilnehmer bedarf es nicht). Übrigens: Die Fahrbahn war nass, es nieselte und die Sicht war durch aufwirbelnde Gischt nicht gerade optimal.

2. Zweimal hintereinander eingebrochen - Hanau

(aa) Diebe stahlen sowohl in der Nacht zum Dienstag als auch in der Nacht zum Mittwoch in der Oderstraße Matratzen. Dazu wurde jeweils das Schloss eines Warencontainers im Bereich der 20er-Hausnummern aufgebrochen. Die Polizei prüft, ob bei den zwei Einbrüchen dieselben Täter zugange waren und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. 21-Jährige wird Opfer eines Handtaschenraubes - Zeugen bitte melden! - Nidderau

(lei) Im Gehrener Ring hat ein etwa 18 Jahre alter Räuber mit sportlicher Figur am Mittwochabend eine 21-jährige Fußgängerin überfallen und deren Handtasche samt Kopfhörer geraubt. Gegen 22.30 Uhr trat der etwa 1,70 Meter große Unbekannte mit dunklen lockigen Haaren in Höhe der Hausnummer 5 von hinten an die Nidderauerin heran und fragte sie zunächst nach der Uhrzeit. Im nächsten Moment entriss er ihr unvermittelt die braune Tasche, woraufhin der Großteil des Inhalts zunächst auf die Straße fiel. Das Opfer versuchte zwar noch, die Tasche festzuhalten, der Täter rannte jedoch anschließend damit in Richtung Karoline-von-Günderrode-Straße davon. Bekleidet war er offenbar mit einer Kapuzen-Winterjacke mit Fellbesatz sowie einer Jogginghose. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet nun um Zeugenhinweise (06181 100-123).

Offenbach, 04.11.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

