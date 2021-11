POL-OF: Vorabmeldung: Sachbeschädigung am Polizeiladen - Offenbach

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Sachbeschädigung am Polizeiladen - Offenbach

(as) Wer hat die Sachbeschädigung am Polizeiladen beobachtet? Das fragen die Beamten der Kripo, nachdem Unbekannte am Dienstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, mit Pflastersteinen im rückwärtigen Teil des Gebäudes ein Loch in eine Glasscheibe der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am "Stadthof 16" schlugen. Mitarbeiter nahmen zwar laute Knallgeräusche wahr, beim Nachsehen waren die Täter jedoch schon geflüchtet. Die Hintergründe der Tat sind nun Teil der Ermittlungen. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Da die Tat am frühen Nachmittag stattfand, rechnet die Kripo nun mit Hinweisen von Passanten, die zu dieser Zeit in diesem Bereich unterwegs waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Hinweis: Ein Bild der beschädigten Glasscheibe ist der Pressemitteilung beigefügt (Quelle: Polizei)

Offenbach, 03.11.2021

