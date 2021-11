Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugen nach Einbruch über Balkon gesucht; Unfall A661: Ferrari prallt in Leitplanke!; Kripo bittet um Hinweise: Was ist passiert? und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mutmaßlicher Unfallflüchtiger nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen - Zeugensuche - Offenbach

(as) Ein 63-jähriger Mann soll mit seinem blauen Mitsubishi Colt am Freitagabend, gegen 17.40 Uhr, in der Geleitstraße in Höhe der Hausnummer 124 den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden grünen Skoda Citigo touchiert haben. Der 39-jährige Fahrer des Skoda drehte daraufhin und nahm die Verfolgung auf. Eine Streife konnte den blauen Kleinwagen dann in der Lilistraße "aufnehmen" und kurz danach stoppen. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Der Mann ist wohl nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und auch seine Kennzeichen gehören offenbar nicht zu dem Mitsubishi. Der Verdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf den 63-Jährigen kommen nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis, des Fahrens eines Kraftfahrzeugs ohne gültigen Versicherungsschutz sowie des Kennzeichenmissbrauchs zu. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang weitere Geschädigte und Zeugen, die möglicherweise gefährdet wurden, ausweichen oder stark abbremsen mussten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Wer sah die Unfallflucht auf dem Parkplatz? - Rodgau/Nieder-Roden

(jm) Wer am Samstagnachmittag in der Hainburgstraße einkaufen war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Ein Opel-Fahrer hatte zwischen 15.50 und 16.20 Uhr seinen Astra auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes (Hausnummer 47) abgestellt. In dieser Zeit war ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto gegen die linke Seite des schwarzen Astra gestoßen. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 1.200 Euro und machte sich davon. Die Polizei Heusenstamm bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

3. Zeugen nach Einbruch über Balkon gesucht - Neu-Isenburg/Gravenbruch

(jm) Einbrecher stiegen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend in der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" über einen Balkon in ein Mehrfamilienhaus ein. Zwischen 16.45 und 23 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang in eine Wohnung, indem sie die Balkontür aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie das Domizil und nahmen unter anderem Schmuck und Bargeld mit. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher offenbar wieder über den Balkon in unbekannte Richtung. Zeugen, die im Bereich der 60er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Unfall A661: Ferrari prallt in Leitplanke! - Gemarkung Langen

(js) Ein 62-jähriger Ferrari-Fahrer verlor am Sonntagmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte dabei in die Leitplanke. Der Fahrer sowie sein zehnjähriger Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt und in eine Klinik nach Offenbach verbracht. Der 62-jährige Autofahrer war gegen 13 Uhr mit seinem Ferrari auf der Autobahn 661 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Langen und Dreieich verlor er aus ungeklärter Ursache während eines Überholmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zunächst mit der linksseitigen Mittelleitplanke. Anschließend drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse, kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam dort letztlich zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall erlitten der Fahrer aus Dreieich und das Kind nach ersten Erkenntnissen Prellungen und ein Schleudertrauma. Der Sportwagen wurde stark beschädigt und ist somit ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 152.000 Euro geschätzt.

Main-Kinzig-Kreis

1. Jugendliche wurden unvermittelt angegangen - Erlensee

(aa) Ein Jugendlicher und seine Begleiterin wurden am Sonntagabend in der Konrad-Adenauer-Straße von mehreren Personen unvermittelt beschimpft und bedroht. Außerdem wurde der 17-Jährige zu Boden geschlagen. Einer der jugendlichen Täter hatte zudem ein Messer bei sich. Gegen 19.20 Uhr hielten sich die Angegriffenen an der Skater Anlage im Bereich des Spielplatzes auf, als die etwa elf Unbekannten dazukamen. Darunter waren auch zwei Mädchen. Ein Täter war etwa 15 Jahre alt und hatte blonde lockige Haare. Er trug einen grauen Jogginganzug und hatte ein Fahrrad bei sich. Ein zweiter Täter war etwa 14 Jahre alt, hatte braune kurze Haare und eine auffällig hohe Stimme. Er war mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Die Angreifer flüchteten in Richtung Erlenhalle. Die Polizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120 zu erreichen.

2. Kripo bittet um Hinweise: Was ist passiert? - Gelnhausen

(aa) Nachdem am frühen Montagmorgen in der Barbarossastraße in Höhe der Hausnummer 2 (vor einer dortigen Bankfiliale) ein schwer verletzter Mann aufgefunden wurde, bittet die Kripo Gelnhausen um Hinweise. Noch unklar sind die Hintergründe und Umstände des Geschehens sowie die Identität des Verletzten. Eine Passantin hatte gegen 4.20 Uhr eine bewusstlose und offensichtlich verletzte Person auf dem Gehweg gemeldet. Der bislang noch unbekannte Mann wurde durch den Rettungsdienst reanimiert und anschließend in eine Klinik gebracht. Der Mann wies Kopfverletzungen auf. Hinweise auf der Straße, die auf einen Verkehrsunfall oder eine Gewalttat hindeuten, fanden die Polizeibeamten bislang nicht, zumal es stark geregnet hatte. Die Kripo schließt auch einen medizinischen Notfall nicht aus. Hinweise werden unter der Rufnummer 06051 827-0 erbeten.

3. Zeugensuche nach Sachbeschädigung an mehreren Autos - Rodenbach/Niederrodenbach

(jm) Unbekannte beschädigten mehrere Autos zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Sonntagmittag, 12.30 Uhr, in Niederrodenbach. Die Täter schlugen an einem auf der Eschenstraße geparkten roten Renault Twingo die Beifahrerscheibe an. An einem auf dem Buchenweg abgestellten roten Suzuki Swift wurde die Heckscheibe beschädigt. Zudem wurde die Scheibe eines geparkten blauen Opel Corsa in der Hanauer Landstraße eingeschlagen. Der Schaden liegt insgesamt bei etwa 1.500 Euro. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass möglicherweise noch weitere Autos angegangen wurden. Zeugen, die Hinweise geben können sowie möglich weitere Geschädigte, melden sich bitte unter Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II.

4. Sachbeschädigung durch Feuer an Mülltonnen - Zeugen gesucht! - Maintal/ Dörnigheim

(js) Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, in der Ascher Straße im Bereich des Spielplatzes an der dortigen Schule eine Mülltonne in Brand gesetzt. Mehrere unbekannte Täter standen neben einer Mülltonne. Neben dieser lag ein Papierkarton, welchen ein unbekannter Täter anzündete und ihn in die Mülltonne warf. Als Passanten auf die Gruppe zukamen, ergriff diese die Flucht. Die Feuerwehr konnte die brennende Mülltonne löschen. Durch den Brand entstand Sachschaden. Die Polizei bittet die Passanten sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

Offenbach, 01.11.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

