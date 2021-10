Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 30.10.21

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Wohnung ausgebrannt - Großauheim

Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehren Großauheim und Klein-Auheim ausrücken. Am Baumgarten ist aus bisher unbekannter Ursache eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses völlig ausgebrannt. Eine Mutter konnte den Brandort mit ihren beiden Kindern rechtzeitig verlassen, alle blieben unverletzt. Von den insgesamt 22 Bewohnern wurden mehrere mit der Drehleiter aus den oberen Stockwerken in Sicherheit gebracht, der Flur war durch die Rauchentwicklung nicht mehr benutzbar. Die Brandwohnung war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar, laut Feuerwehr liegt der Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Bereich. Die übrigen Bewohner konnten ihre Wohnungen nach den Löscharbeiten wieder betreten. Wie der Brand entstanden ist, muss jetzt die Kriminalpolizei ermitteln.

Offenbach am Main, 30.10.21, Arnd Bamberg, PvD

