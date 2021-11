Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Radler fuhr nach Zusammenstoß davon

Bereich Offenbach

Radler fuhr nach Zusammenstoß davon - Seligenstadt

(aa) Nach dem Zusammenstoß eines Fahrradfahrers mit einem Audi am Dienstagmittag im Westring, fuhr der etwa 75 Jahre alte Radler ohne Personalienaustausch davon. Gegen 13.30 Uhr wollte die 26-jährige Audi-Lenkerin in Höhe der Hausnummer 1a von einem Parkplatz in den Westring einfahren. Der Fahrradfahrer befuhr den Gehweg. Auf den Zusammenstoß folgte eine "kurze Diskussion", in dessen Verlauf der Senior mit seinem Rad (vermutlich einem E-Bike) davonfuhr. Der Mann war Brillenträger und mit einer dunklen Jacke sowie dunklen Wollmütze bekleidet. An dem A5 entstand ein Lackschaden von 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Offenbach, 03.11.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

