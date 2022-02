Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Kiosk

Hagen-Boele (ots)

Am 26.02.2022, gegen 00:10 Uhr, kam es in der Fröbelstraße in Hagen Boele zu einem Einbruch in einen Kiosk. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich zwei Täter Zugang ins Tatobjekt verschafften. Hierzu hatten sie die Schaufensterscheibe mit zwei Kanaldeckeln eingeschlagen und Zigaretten im Wert von ca. 100EUR entwendet. Die Täter hatten sich bei Eintreffen der Polizei bereits zu Fuß in Richtung Jakobuskirche entfernt, konnten aber gegen 01:00 Uhr wieder im Bereich der Behrensstraße gesichtet werden. Nochmalige Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers verliefen ohne Erfolg. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: beide männlich; einer mit roter Jacke, einer mit schwarzer Jacke; schwarze Hosen und schwarze Sturmhauben. Der Tatort wurde der Kriminalwache zur Spurensicherung übergeben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

