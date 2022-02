Polizei Hagen

POL-HA: Keinen Führerschein, aber besoffen und unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen (ots)

In der Nacht zum Sonntag gegen 01:30 Uhr befuhr ein Mann in einem BMW Mini die Eilper Straße in Richtung Innenstadt.

Durch seine sehr auffällige Fahrweise, gepaart mit einigen Fahrfehlern, erregte er die Aufmerksamkeit von zwei Polizeibeamten, die den Bereich bestreiften.

Nachdem der Fahrer zunächst in deutlichen Schlangenlinien die Eilper Straße entlang fuhr, schaffte er es mit Mühe, sein Fahrzeug auf der Frankfurter Straße anzuhalten, nachdem er mehrfach durch entsprechende Signale durch die Polizei dazu aufgefordert wurde.

Schon beim ersten Kontakt konnten die Beamten feststellen, dass der 42-jährige Fahrzeugführer nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen.

Als er ausstieg, konnte er sich kaum auf den Beinen halten und musste sich am PKW-Dach festhalten, um nicht umzufallen. Seine Aussprache war stark lallend und nur schwierig zu verstehen.

Der obligatorische Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

Aufgrund von weiteren körperlichen Anzeichen wurde bei dem Fahrer ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv und deutete die Einnahme von Amphetaminen an.

Darauf folgten neben der Strafanzeige noch zwei Blutprobenentnahmen.

Als ob das nicht schon genug wäre, stellte sich heraus, dass der in Hagen wohnende Mann gar keinen Führerschein besitzt und mit dem auf seine Ehefrau zugelassenem PKW unterwegs war. Somit erhält er zusätzlich zur Trunkenheitsfahrt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.(tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell