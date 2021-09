Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polo angefahren - Zeugen gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Polo angefahren - Zeugen gesucht

Marburg:

Auf dem Parkplatz am Georg-Gaßmann-Stadion in der Leopold-Lucas-Straße hinterließ ein Autofahrer am Montag, 20. September, einen Schaden von 2000 Euro. Der Unbekannte fuhr zwischen 8 und 17 Uhr hinten links gegen einen schwarzen Polo und kümmerte sich offensichtlich nicht weiter um das Geschehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell