Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Audi angefahren - Zeugen gesucht;Wohnhausbrand - Mehrere Personen werden ärztlich behandelt - Brandursache noch unklar- Nachtrag;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Audi angefahren - Zeugen gesucht

Niederweimar:

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Herborner Straße fuhr ein Autofahrer hinten links gegen einen abgestellten weißen Audi und verursachte einen Schaden von 1000 Euro. Für den Vorfall, der sich am Dienstag, 21. September, zwischen 16.15 und 16.50 Uhr, ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Wohnhausbrand - Mehrere Personen werden ärztlich behandelt - Brandursache noch unklar- Nachtrag (Bezug: Erstmeldung vom 21. September)

Neustadt:

Brandermittler der Kriminalpolizei Marburg haben am Dienstagnachmittag ihre Arbeit aufgenommen und den Geschehensort in der Goethestraße erstmals eingehend untersucht. Die Ursache für das Feuer konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Für weitere Untersuchungen wurden nunmehr Experten des Hessischen Landeskriminalamtes in die Ermittlungen eingebunden. Mit weiteren Ergebnissen ist frühestens in der nächsten Woche zu rechnen.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell