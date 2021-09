Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ebsdorfergrund-Wittelsberg: Erneuter Zeugenaufruf nach "Schockanruf"

Polizei fahndet nach schwarzem VW- oder Mercedesbus;Wetter-Todenhausen: Polizei sucht Besitzer dieses Fahrrades;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ebsdorfergrund-Wittelsberg: Erneuter Zeugenaufruf nach "Schockanruf" / Polizei fahndet nach schwarzem VW- oder Mercedesbus

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf vom 17.09.2021, 11.53 Uhr

Wie die Polizei bereits am 17.09.2021 berichtete, ergaunerten Betrüger über einen sogenannten "Schockanruf" von ihrem Opfer mehrere tausend Euro. Die falschen Polizeibeamten riefen die Seniorin an und forderten nach einem tödlichen Verkehrsunfall, in dem die Tochter verwickelt sei, eine Kaution. Letztlich übergab das Opfer mehrere tausend Euro an einen Boten, der wie folgt beschrieben werden kann: südländisches Aussehen, etwa 28 bis 30 Jahre alt und 160 bis 156 cm groß. Er hatte braune Augen, eine untersetzte Figur mit korpulenten Hüften und trug eine dunkelblaue Windjacke, ein blaues Hemd, eine dunkle Stoffhose, schwarze Turnschuhe sowie eine hellblaue Mund- Nasebedeckung.

Inzwischen meldete sich eine Zeugin, der der Unbekannte ebenfalls am 15.09.2021, gegen 17.15 Uhr, in der Hessenstraße, mutmaßlich kurz vor der Übergabe des Geldes, aufgefallen war. In diesem Zusammenhang fiel ihr auch ein schwarzer VW- oder Mercedesbus auf, der von der Umgehungsstraße auf die Holzhäuser Straße abbog, gleich wieder links auf einem Feldweg fuhr und von dort die Fahrt in Richtung der Verlängerung der Straße "Auf dem Sand" fortsetzte. Die Zeugin ist sich sicher, dass der Bus ein auswärtiges Kennzeichen hatte, möglicherweise aus den Zulassungsbezirken "OA" (Oberallgäu) oder "OAL" (Ostallgäu). Die Polizei sucht Zeugen, denen der schwarze VW- oder Mercedesbus in Wittelsberg ebenfalls auffiel oder die weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder den Insassen machen können.

Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Wetter-Todenhausen: Polizei sucht Besitzer dieses Fahrrades

Die Ermittler der Marburger Polizei bitten bei der Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades um Mithilfe. Anwohner entdeckten das schwarze Mountainbike der Marke "Cyclewolf" mit 26-Zoll Bereifung in der Hauptstraße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Fahrrad gestohlen und dort abgestellt wurde. Allerdings können die Ermittler das Bike keiner Straftat zuordnen. Sie fragen: Wer erkennt das Fahrrad? Wer kann Angaben zur Herkunft oder zum Besitzer des Mountainbikes machen? Hinweise erbittet die Polizei Marburg unter der Tel.: (06421) 4060.

Guido Rehr, Pressesprecher

