Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ladendiebe erwischt;Parolen vor Geschäftsstelle;Defektes Licht wird zum Verhängnis;Mazda beschädigt - Verursacher unbekannt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ladendiebe erwischt

Marburg:

Gleich mehrere Taschen und Koffer füllte ein Quartett mit Diebesgut auf ihrem Beutezug durch Bekleidungsgeschäfte in Marburg. Am Freitagnachmittag (17.09.2021) alarmierten Ladendetektive eines Einkaufzentrums in der Universitätsstraße die Marburger Polizei. Sie hatten zwei Männer auf frischer Tat erwischt und zusammen mit einer weiteren Komplizin festgehalten. Die Streife nahm das Trio samt mehreren Taschen und Koffer in Empfang. Eine Durchsicht brachte Kleidungsstücke verschiedenster Läden, zum Teil mit Etiketten, zutage. Quittungen oder Kassenbons konnten die Festgenommenen dafür nicht vorweisen. Währenddessen gesellte sich eine zweite Frau hinzu, die sich dreist einen Koffer griff und den Polizisten erklärte, dass sie die Besitzerin der darin aufbewahrten Kleidungsstücke sei. Allerdings konnte auch sie keinen Eigentumsnachweis der neuwertigen und etikettierten Ware erbringen. Kurzerhand klickten die Handschellen und das Quartett wanderte zunächst ins Polizeigewahrsam. Die 30 und 35 Jahre alten Männer und die 31 und 21 Jahre alten Frauen haben ihren Wohnsitz in Gießen. Nach ihrer Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde das Quartett wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Parolen vor Geschäftsstelle

Marburg:

Parolen mit Bezug auf die Klimakrise sprühten Unbekannte am Wochenende auf den Gehweg vor der CDU-Geschäftsstelle in der Gisselberger Straße. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Defektes Licht wird zum Verhängnis

Marburg:

Was ein defektes Abblendlicht doch schon für Folgen haben kann, zeigt ein Vorfall am Dienstag, 21. September, in der Innenstadt. Die defekte Beleuchtung an dem Pkw weckte gegen 2 Uhr das Interesse einer Streifenwagenbesatzung. Die Kontrolle für den jungen Autofahrer verlief dann auch suboptimal. Neben dem Atemalkoholtest schlug auch ein Drogenvortest positiv an. Zudem stellten die Beamten eine geringe Menge Marihuana sicher. Der 21-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und durfte anschließend die Polizeiwache zu Fuß wieder verlassen.

Mazda beschädigt - Verursacher unbekannt

Marburg:

Einen Schaden von 2000 Euro beklagt der Besitzer eines roten Mazdas nach einer Unfallflucht in der Johann-Konrad-Schäfer-Straße. Der Unbekannte touchierte den abgestellten Mazda am Montagnachmittag, 20. September, zwischen 15 und 16 Uhr, hinten links und fuhr einfach weg. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen den Rempler auf dem Parkplatz einer Firma für Bürotechnik beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

