Polizei Hagen

POL-HA: Skrupellose Räuber bieten sehbehindertem Mann erst Hilfe an und rauben ihn dann aus

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter raubten in der Nacht von Montag (28.02.2022) auf Dienstag in der Innenstadt die Geldbörse eines sehbehinderten Mannes, nachdem sie ihm zuvor ihre Hilfe angeboten hatten. Der 48-Jährige war, gegen 00.45 Uhr, zu Fuß von der Elberfelder Straße aus zu einem Kiosk in der Innenstadt unterwegs. Aufgrund seiner Sehbehinderung führte er einen Blindenstock mit sich. In der Körnerstraße sprachen ihn die drei unbekannten Täter an. Sie boten ihm ihre Hilfe an und sagten, dass sie ihn zum Kiosk begleiten würden. Die Männer führten den Hagener zur Straße Am Widey. Als sie an einer Metallbrücke im Bereich des dortigen Spielplatzes ankamen, schlug ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht. Der 48-Jährige stürzte zu Boden. Er merkte, dass einer der Angreifer die Reißverschlüsse seiner Jacke öffnete und die Taschen durchsuchte. Anschließend flüchteten die Unbekannten vermutlich in Richtung des Arbeitsamtes. Der Hagener bemerkte, dass seine Geldbörse gestohlen wurde und begab sich zur Polizeiwache. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Beamten riefen einen Rettungswagen hinzu, der den 48-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Raubes ein. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell