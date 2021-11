Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs RW) Autofahrer kommt von der Straße ab

Sulz-Fischingen (ots)

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Donnerstag zwischen Fischingen und Neckarhausen von der Straße abgekommen. Wie der 22-Jährige am Steuer des Dacia gegenüber der Polizei angab, kam er aus Unachtsamkeit zunächst zu weit nach rechts und übersteuerte dann den Wagen. Offenbar verlor er danach die Kontrolle über das schleudernde Auto, weswegen er nach links von der Straße ins Gelände geriet, wo er schließlich zum Stehen kam. Die Polizei, die den Unfall aufnahm, lässt nun prüfen, ob neben dem Schaden am Dacia in Höhe von 3000 Euro auch noch ein Flurschaden entstanden ist. Der Fahrer, der unverletzt blieb, wurde belehrt.

