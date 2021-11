Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall beim Einbiegen

Konstanz (ots)

In der Reichenaustraße hat sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr an der Einmündung der Riedstraße ein Unfall ereignet. Dabei ist an den beiden beteiligten Autos ein Schaden von über 10.000 Euro entstanden. Weil die Ampel zu diesem Zeitpunkt dort ausgefallen war, tastete sich ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer bei hohem Verkehrsaufkommen von der Riedstraße in die Durchgangsstraße ein. Dabei ragte die Front seines Autos zu weit in den fließenden Verkehr hinein, weswegen es zu einem Unfall mit einem 33-Jährigen am Steuer seines Peugeot kam. Beide Autofahrer wurden bei der Kollision nicht verletzt. Die Ampelanlage konnte wenig später instandgesetzt und wieder in Betrieb genommen werden.

