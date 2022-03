Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf Getränkemarkt - Täter zieht Küchenmesser

Hagen-Boele (ots)

Am Montag, 28.02.2022, hielt sich ein 20-jähriger Mitarbeiter gegen 20 Uhr im Kassenbereich eines Getränkehandels in der Poststraße auf. Es war kurz vor Ladenschluss. Ein Mann ging mit einer Kaugummipackung zur Kasse. Weitere Kunden hielten sich nicht mehr im Geschäft auf. Als der 20-Jährige die Ware einscannen wollte, zog der Unbekannte ein zirka 25 cm großes Küchenmesser aus einem Jutebeutel hervor. Er rief: "Überfall, nur Scheine!". Während der Angestellte das Geld in den Beutel steckte, rief der Räuber "Yallah Yallah". Anschließend rannte er aus dem Geschäft und floh in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige betätigte den Überfallalarm. Eine Fahndung der Polizei nach dem Räuber verlief negativ. Er war 19-25 Jahre alt und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug eine Mütze, eine medizinische Maske, eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn", eine grau-blaue Hose und schwarze Sneaker. Wer hat die Person gesehen oder kann Hinweise zur ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben? Dann melden Sie sich bei der Kripo unter 02331 986 2066. (hir)

