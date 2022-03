Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch am Tage - Schmuck gestohlen

Hagen-Emst (ots)

Am Montag, 28.02.2022, kehrte ein 29-Jähriger gegen 20:30 Uhr zu seinem Haus in der Straße Am Waldesrand zurück. Hier fiel ihm direkt auf, dass die Hauskatze sich im Freien aufhielt und die Balkontür geöffnet war. Zunächst dachte er daran, dass der Wind die auf Kipp stehende Tür aufgeweht hatte. Im Haus bemerkte er allerdings rasch geöffnete Schubladen und ein geöffnetes Fenster. Vermutlich haben die Einbrecher die Wohnung über die gekippte Balkontür betreten und über das Fenster später wieder verlassen. Sie konnten mit Schmuck aus dem Schlafzimmer entkommen. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen 16:24 Uhr und 20:30 Uhr. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell