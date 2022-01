Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer prallt gegen geparktes Auto und verletzt sich (13.01.2022)

Konstanz (ots)

Vermutlich aufgrund schlechter Sichtverhältnisse ist ein Rollerfahrer am Donnerstagabend in der Eichhornstraße gegen das Heck eines dort ordnungsgemäß abgestellten Audis gefahren und hat sich dabei mehrere starke Prellungen zugezogen. Der 53-jährige Fahrer des Elektro-Rollers war gegen 20.20 Uhr auf der Eichhornstraße unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Alpenstraße prallte der Rollerfahrer annähernd ungebremst gegen das Heck des am Fahrbahnrand vor Gebäude Nummer 22 geparkten Audis, sodass an beiden Fahrzeugen über 5.000 Euro Sachschaden entstand. Bei dem Unfall erlitt der Rollerfahrer Verletzungen am rechten Bein. Eine eingetroffene Rettungswagenbesatzung brachte den 53-Jährigen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich später um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Rollers.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell